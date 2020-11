La positività di Edin Dzeko impedisce alla Roma di lasciare liberi i suoi calciatori di andare in nazionale: ecco le ultime

Niente calciatori in nazionale per quanto riguarda la Roma. I calciatori e il gruppo squadra sono isolati nella bolla dopo la positività al Coronavirus di Edin Dzeko. L’ASL, infatti, impedisce ai calciatori di uscire dalla bolla per rispondere alla chiamata delle nazionali.

Come accaduto per la Fiorentina, non ci saranno calciatori della Roma nella selezione azzurra di Roberto Mancini: anche il ct, tra l’altro è risultato positivo al Coronavirus.