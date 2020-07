Roma Nike, interrotto l’accordo per la sponsorizzazione tecnica. La notizia è stata diramata attraverso un comunicato del club

La Roma e la Nike hanno deciso di interrompere il proprio rapporto di sponsorizzazione tecnica. La società capitolina ha diramato un comunicato ufficiale in cui spiega le ragioni della scelta:

«L’AS Roma e Nike hanno comunicato in data odierna di aver risolto anticipatamente il loro accordo di partnership e di sponsorizzazione tecnica.

Il Club aveva firmato nel 2013 con la multinazionale statunitense un contratto pluriennale, che ora volgerà al termine al concludersi della stagione 2019-20.

“La risoluzione anticipata di questo accordo commerciale consentirà all’AS Roma di esplorare nuove opportunità nel mondo dei materiali tecnici e del licensing”, ha dichiarato Francesco Calvo, Chief Operating Officer dell’AS Roma.

Per la stagione 2020-21, Roma e Nike hanno stipulato un nuovo accordo in base al quale Nike continuerà a fornire in esclusiva alla Società tutto il materiale tecnico da gara, da allenamento e casual della Prima Squadra, delle squadre giovanili e delle squadre femminili».