Roma, non solo Torino per Shomurodov: il Lille è pronto ad offrire 14 milioni di euro

Non ci sarebbe solamente il Torino sulle tracce di Eldor Shomurodov della Roma. Il Lille sarebbe pronto a fare una super offerta

In questi minuti sarebbe in corso un incontro di mercato tra Roma e Torino per Shomurodov. Come raccontato in precedenza, i granata sarebbero disposti a prendere il giocatore in prestito con diritto di riscatto.

Secondo Sky Sport però nella trattativa di sarebbe inserito anche il Lille: il club francese sarebbe infatti disposto a spendere per l’uzbeko circa 13-14 milioni di euro.