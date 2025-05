Roma, chi è Jason Morrow: il Nuovo CFO dei giallorossi voluto dai Friedkin

Roma, chi è Jason Morrow: il Nuovo CFO dei giallorossi: profilo e background dell’uomo dei conti della squadra capitolina

Nei primi giorni di maggio 2025, l’AS Roma ha ufficializzato una nomina chiave nel suo organigramma dirigenziale: Jason Morrow è il nuovo Chief Financial Officer del club. Succede ad Anna Rabuano, che aveva lasciato la società a febbraio. La scelta di Morrow non è casuale, ma rappresenta una mossa strategica voluta direttamente dalla proprietà, il Gruppo Friedkin.

Jason Morrow, infatti, è descritto come un “uomo di fiducia” di Dan Friedkin. Originario del Texas, Morrow vanta un legame professionale lunghissimo e stretto con il presidente giallorosso. Per oltre diciassette anni, ha ricoperto l’importante carica di Vice President, Finance and Technology presso Gulf States Toyota, grande azienda di distribuzione automobilistica di proprietà della famiglia Friedkin. In questo ruolo, ha lavorato a stretto contatto con Dan Friedkin, supervisionando le operazioni finanziarie e tecnologiche dell’azienda.

Sebbene alcune fonti sottolineino che Morrow sia un contabile esperto ma nuovo al mondo specifico del calcio professionistico, la sua profonda conoscenza delle dinamiche aziendali del Gruppo Friedkin e la fiducia personale dei proprietari sono considerate cruciali.

Il suo incarico alla Roma sarà di fondamentale importanza. Come CFO, Morrow sarà “l’uomo dei conti”: avrà la responsabilità di supervisionare l’intera area finanziaria del club, studiando strategie e piani economici, gestendo budget, contratti e investimenti. Un compito delicato sarà anche quello di muoversi all’interno dei rigidi paletti imposti dal Financial Fair Play UEFA e dal Settlement Agreement stipulato dal club, garantendo la sostenibilità economica e supportando le ambizioni sportive della Roma. La sua nomina è vista come un segnale della volontà dei Friedkin di strutturare il club con figure di loro massima fiducia nei ruoli chiave.