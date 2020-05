Kean alla Roma. Papà Zaniolo: «Moise è esuberante, Nicolò lo aiuterà»

Kean alla Roma? Alcuni tifosi preoccupati per l’influenza su Zaniolo. Papà Igor però li rassicura

Alcuni tifosi della Roma hanno espresso le loro preoccupazioni sui social per l’eventuale arrivo in giallorosso di Moise Kean. L’attaccante, ora all’Everton, ha un ottimo rapporto con Zaniolo e i romanisti temono che possa influenzare negativamente il classe ’99 della Roma. A ‘rassicurare’ i tifosi ci ha pensato Igor Zaniolo, padre del talento giallorosso al Corriere dello Sport.

LE RASSICURAZIONI – «Nicolò mi ha detto che Kean che è un bravissimo ragazzo, a prescindere da qualche comportamento fuori dalle righe. È normale che dovrà un po’ trattenere la sua esuberanza. I ragazzi sono giovani, avrebbero voglia di fare cose normali, ma non possono perché sono al centro dell’attenzione».

I PROBLEMI IN NAZIONALE – «Le cose bisogna farle in due, e in quel discorso ci è entrato anche mio figlio: Nicolò ha capito gli errori fatti e, qualora Moise dovesse approdare alla Roma, spero possa aiutarlo a superare questa fase. Anche perché Kean se sta bene con la testa può diventare tra i migliori attaccanti d’Europa».