Roma Parma, i convocati di Liverani: out Hernani per un trauma contusivo

Fabio Liverani ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani pomeriggio contro la Roma all’Olimpico

Al termine della seduta di allenamento a porte chiuse sostenuta oggi al Centro Sportivo di Collecchio, Fabio Liverani ha convocato per la gara contro la Roma, in programma domani alle 15.00 allo Stadio ”Olimpico” e valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2020-2021, i seguenti 24 calciatori:

Portieri: Colombi, Rinaldi, Sepe;

Difensori: B. Alves, Busi, Gagliolo, Iacoponi, Osorio, Pezzella;

Centrocampisti: Brugman, Camara, Cyprien, Dezi, Grassi, Kucka, Kurtic, Nicolussi Caviglia, Scozzarella, Sohm;

Attaccanti: Brunetta, Cornelius, Inglese, Gervinho, Karamoh.

Hernani non fa parte dell’elenco dei convocati: durante l’allenamento di ieri ha subito un trauma contusivo, riportando un’infrazione costale.