Roma, parla Gasperini: «Io con Raspadori non ho mai parlato, mentre con Malen sì. La squadra sta meglio. Sul mercato…»

Roma, Gasperini in conferenza: «Io con Raspadori non ho mai parlato, mentre con Malen sì. La squadra sta meglio»

Dopo la pesante eliminazione in Coppa Italia maturata martedì sera, la Roma si prepara a ritrovare gli uomini di Marco Baroni, questa volta in trasferta, con l’obiettivo di restare agganciata alla corsa Champions.

Alla vigilia della sfida, Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il momento della sua squadra e introdurre i temi principali del match.

PAROLE – «La squadra sta meglio rispetto a questi ultimi 15-20 giorni, perché è rientrato Ndicka e abbiamo smaltito le varie squalifiche. Sono arrivati due giocatori nuovi, quindi abbiamo recuperato sicuramente un po’ dal punto di vista numerico. Andiamo a giocare a Torino dispiaciuti per l’eliminazione in Coppa Italia, però questo è il campionato: arriviamo da ottimi risultati e da un’ottima classifica, quindi sarà un’altra partita»

MERCATO – «Sono due operazioni completamente diverse: una è in prospettiva, si parla di un ragazzo molto giovane ma con qualità. L’altra è quella di Malen, che sono contento sia arrivato. È stata un’operazione possibile per una coincidenza e veloce: abbiamo valutato se fosse possibile, è stato dato l’ok e si è chiusa in pochissimo tempo. Parliamo di un giocatore importante, che sono convinto farà molto bene. Ha le caratteristiche giuste, e come tutti quelli che arrivano avrà magari bisogno di un po’ di tempo per inserirsi e giocare con continuità. Sono convinto che piacerà molto. La società cerca anche di guardare al futuro, puntando sui ragazzi, ma non si può chiedere loro di essere subito competitivi contro le formazioni che affrontiamo in campionato, soprattutto quelle che occupano le prime posizioni di classifica. Si cerca quindi di costruire e portare avanti qualcosa che possa avere continuità nel tempo»

RASPADORI – «Non faccio chiarimenti, io con Raspadori non ho mai parlato, mentre con Malen sì. Non conosco e non partecipo alle trattative: Malen però ci ha dato grande disponibilità. Massara è stato bravo, abbiamo coinvolto il giocatore ed è stato tutto perfetto. Credo che abbiamo preso un bel giocatore, forte”»

PARTITA – «Si affrontano due squadre che si conoscono. Speriamo di avere anche un po’ gli episodi a favore. Io credo poco alle bestie nere: è vero che esistono, ma ogni partita ha una storia a sé. Speriamo che quella di domani sia dalla nostra parte. Arriviamo sicuramente a un’altra competizione e molto motivati per continuare quella che è la nostra striscia».

