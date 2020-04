Roma, Pau Lopez: «Ripresa? Aspettiamo. Non penso all’errore nel derby»

Pau Lopez, portiere della Roma, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole

Il portiere della Roma Pau Lopez è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per parlare del momento che sta attraversando il calcio. Ecco le sue parole:

«Sono momenti difficili per tutti. Comunque è dura, perché per loro il fatto di non uscire di casa è una cosa complicata da comprendere, ma è quello che siamo chiamati a fare adesso».

RIPRESA – «Credo che sia presto per sapere se si potrà giocare. Dobbiamo aspettare quello che succederà nei prossimi giorni in Italia. Dopo, chi è deputato a decidere farà le scelte migliori per i calciatori e per le squadre».

ERRORE DERBY – «La verità è che non l’ho fatto. Non ci ho più pensato perché per me è stato un errore come qualsiasi altro. Lo so che per la gente il derby è una partita diversa, ma per quello che mi riguarda non fa differenza».