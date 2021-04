Roma, Pedro amaro: «Oggi non ci sarò, spero di recuperare per il ritorno»

L’attaccante della Roma Pedro non ci sarà stasera contro il Manchester United, ma punta già la sfida ritorno

Questa sera la Roma affronterà il Manchester United ad Old Trafford, ma lo farà senza Pedro. L’attaccante non ci sarà per infortunio ma, attraverso i propri social, ha fatto sapere di aver già fissato l’obiettivo per la gara di ritorno.

«Purtroppo oggi non potrò essere con la squadra ma spero di recuperare in tempo per aiutarla al ritorno. La Roma non si discute, si ama! Daje e Forza Roma».