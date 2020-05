Roma, Pellegrini: «Ci sono le condizioni per allenarsi in sicurezza»

Il centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini è intervenuto sul suo profilo Instagram per parlare dell’eventuale ripartenza del campionato

Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, è intervenuto sul suo profilo Instagram per parlare dell’eventuale ripartenza del campionato. Ecco le sue parole:

«Il mio desiderio è tornare in campo…ci sono le condizioni per allenarsi in sicurezza all’interno dei centri sportivi e ci auguriamo di farlo il prima possibile. Non possiamo che augurarci che il campionato, in condizioni di sicurezza, riparta: non solo per ragioni sportive ma anche per evitare conseguenze economiche disastrose per migliaia di persone che lavorano nel mondo del calcio».