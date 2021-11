Roma, Pistocchi: «E’ presto per recitare il de profundis per Mourinho»

Maurizio Pistocchi, in esclusiva per Calcionews24, ha analizzato la situazione della Roma e di Josè Mourinho: le sue parole

Il noto giornalista Maurizio Pistocchi, in esclusiva per Calcionews24, ha parlato della Roma di Josè Mourinho.

DICHIARAZIONI – «Mourinho ha vinto l’Europa League non più tardi di 4 anni fa con lo United quindi direi che è un po’ presto per darlo finito. E’ pur sempre l’allenatore in attività più vincente, con Guardiola. Io ho visto la Roma fare parecchie buone partite ma non è stata molto fortunata né con gli arbitri né in zona gol e hanno concesso anche tanti gol banali. Ad esempio col Venezia ho visto la Roma che ha avuto 3-4-5 palle gol e quando crei così tanto e perdi la partita su un contropiede e su una marcatura preventiva sbagliata vuol dire che sei anche sfortunata. Ecco, non penso che sia arrivato il momento di recitare il de profundis per Mourinho».

