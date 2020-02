Roma, punti di riferimento smarriti. Tutti sotto esame

Roma, smarriti i punti di riferimento dei giallorossi. Tutte le componenti sono sotto esame: dai giocatori a Fonseca fino a Petrachi

La Roma non ha più certezze. Svaniti i punti di riferimento su cui era stata costruita la prima parte (ottima) di campionato, adesso sembra che la squadra giallorossa sia entrata in un loop dal quale è difficilissimo uscire. Ma quale occasione più ghiotta può esserci se non lo scontro diretto con l’Atalanta?

Intanto tutti i componenti della società sono sotto esame. In primis i giocatori, chiamati a mostrare una reazione orgogliosa dopo gli ultimi risultati. C’è poi Fonseca, che sta studiando come lavorare sulla psicologia dei suoi ragazzi. Infine Petrachi: solo il tempo dirà se i suoi colpi invernali sono stati vincenti o meno.