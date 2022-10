Roma Zaniolo, niente multa ma c’è la strategia per rilanciarlo

Nicolò Zaniolo deve imparare a trattenere gli scatti di nervi, dalla Roma nessuna multa in arrivo ma una strategia per rilanciarlo

Nel finale contro il Betis ha perso la testa e il rosso pensa in vista del ritorno. Scatti che ne frenano la crescita e deve superare questi aspetti per rilanciarsi. La strategia della Roma è il rinnovo per il classe ’99. Metterlo al centro del progetto, lasciarlo tranquillo e far sì che possa tornare determinante come nel finale della scorsa stagione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.