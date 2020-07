Roma, risolto l’accordo con la Nike. Calvo: «Esploreremo nuove opportunità»

La Roma e la Nike hanno risolto in anticipo l’accordo che li legava fino al 2024

La Nike non sarà più lo sponsor tecnico della Roma. Le due società hanno risolto in anticipo il contratto con le legava fino 31 maggio 2024. Allo stesso tempo, il club giallorosso e l’azienda d’abbigliamento sportivo hanno stipulato un nuovo accordo valido per la stagione sportiva 2020-21 in base al quale la multinazionale statunitense continuerà a fornire in esclusiva al club tutto il materiale tecnico, da gara, da allenamento e casual della Prima Squadra, delle giovanili e delle squadre femminili.

NUOVE OPPORTUNITA – «La risoluzione anticipata di questo accordo commerciale consentirà alla Roma di esplorare nuove opportunità nel mondo dei materiali tecnici e del licensing». ha dichiarato Francesco Calvo, Chief Operating Officer della Roma.