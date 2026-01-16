Roma News
Roma, si avvicina la fine del rapporto con Bove: iter di risoluzione in via di definizione. Lo attende il Watford
Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la definitiva risoluzione del contratto tra Edoardo Bove e la Roma. L’iter formale si concluderà nella giornata di domani mettendo fine al legame tra il centrocampista e il club giallorosso dopo mesi complessi. Lo riporta Di Marzio.
Una volta chiuso il capitolo Roma, per Bove si aprirà una nuova avventura all’estero: ad attenderlo c’è il Watford, pronto ad accoglierlo in Championship. Dopo il grave spavento della scorsa stagione, il classe 2002 è determinato a tornare in campo e a rilanciarsi in un contesto competitivo ma meno vincolato dalle normative italiane.
Proprio il regolamento nazionale, infatti, impedisce al giocatore di scendere in campo in Serie A o B a causa del defibrillatore sottocutaneo installato dopo il malore. In Inghilterra, invece, potrà riprendere l’attività agonistica: la Championship diventerà così il nuovo palcoscenico da cui ripartire dopo un anno di stop forzato.
