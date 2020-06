Roma Sampdoria, i convocati di Ranieri: out Quagliarella

Roma Sampdoria, la lista dei convocati del tecnico Claudio Ranieri in vista del match di domani in programma alle 21:45

La Sampdoria di Claudio Ranieri tornerà in campo domani nel match contro la Roma. Il tecnico dei blucerchiati ha diramato la lista dei convocati per la gara. Out Quagliarella.

Portieri: Audero, Falcone, Seculin.

Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Depaoli, Murru, Rocha, Tonelli, Yoshida.

Centrocampisti: Askildsen, Bertolacci, Ekdal, Jankto, Léris, Linetty, Thorsby, Vieira.

Attaccanti: Bonazzoli, D’Amico, Gabbiadini, La Gumina, Ramírez.