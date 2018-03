Roma-Shakhtar Donetsk 0-0: risultato e cronaca in diretta live

Roma-Shakhtar Donetsk, ritorno ottavi Champions League 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Roma–Shakhtar Donestsk, scelte ufficiali e solo conferme da ambedue le parti: giallorossi in campo con il 4-3-3, Florenzi e Kolarov a presidio delle corsie difensive, avanti a loro agiranno – nel tridente offensivo con Dzeko – gli oramai soliti Under e Perotti. Invariata anche la formazione ucraina, tutta votata all’attacco con i tre brasiliani – Marlos, Taison e Bernard – chiamati a rifornire di suggerimenti il centravanti Ferreyra.

Roma-Shakhtar Donetsk 0-0: tabellino

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; Under, Dzeko, Perotti. A disposizione: Skorupski, Jesus, Peres, Pellegrini, Gerson, El Shaarawy, Schick. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Pyatov; Butko, Ordets, Rakitsky, Ismaily; Fred, Stepanenko; Marlos, Taison, Bernard; Ferreyra. A disposizione: Kudryk, Khocholava, Dentinho, Patrick, Petryak, Zubkov, Kovalenko. Allenatore: Paulo Fonseca

ARBITRO: Undiano Mallenco (Spagna)

Roma-Shakhtar Donetsk: diretta live e sintesi

33′ – Errore clamoroso di Fazio nel controllo di palla, irrompe Ferreyra e si presenta a tu per tu con Alisson, è proprio l’ostruzione del centrale argentino ad evitare una conclusione comoda, poco incisivo l’attaccante nell’occasione

31′ – Gioco di sponda di Dzeko per favorire la corsa di Kolarov, cross però troppo potente che vanifica la chance

28′ – Conclusione di Fred dalla distanza: palla appena alta sulla traversa

27′ – Altra sovrapposizione di Ismaily e cross per Ferreyra, Fazio si oppone al colpo di testa e manda in corner

26′ – Possesso palla totalmente a favore dello Shakhtar, Roma in difficoltà nell’attuazione del pressing

24′ – Cross basso calciato con potenza da Kolarov, reattivo Pyatov nella respinta, ancora beffato sul tempo Dzeko

21′ – Anticipo di Fazio su Stepanenko e cross per Dzeko, agevolmente anticipato da Ordets

18′ – Molto fluido il possesso palla degli uomini di Fonseca, che attualmente gestiscono le operazioni della partita

15′ – Ottimo l’anticipo di Fazio su Ferreyra, il cross di Butko era perfetto

14′ – Shakhtar Donetsk che come annunciato non si limita affatto ad una gara difensiva: tutt’altro a dire il vero

13′ – Imbucata di Taison per Bernard, stavolta Florenzi si posiziona bene e respinge

10′ – Che rischio per la Roma! Punizione di Taison e colpo di testa all’indietro di Florenzi che sfiora il palo opposto, rischio autogol e brividi per l’Olimpico!

8′ – Uno due tra Ismaily e Bernard, spezza la trama Manolas

6′ – La Roma prova a scavalcare la linea difensiva ucraina, per ora abile ad attivare la trappola del fuorigioco

4′ – Brutto fallo di Strootman su Marlos: il direttore di gara gli risparmia l’ammonizione

3′ – Roma che prova sin da subito a riversarsi nella metà campo avversaria

1′ – Subito una conclusione di Dzeko: piatto troppo debole però per impensierire Pyatov

1′ – Si parte: via a Roma-Shakhtar Donetsk!

Roma chiamata a ribaltare il 2-1 dell’andata se vorrà accedere ai quarti di finale di Champions League: nel primo atto della sfida, fu lo Shakhtar Donetsk a trovare la forza per invertire la tendenza e segnare due gol, dopo aver subito quello di Under. Soltanto gli oramai abituali prodigi di Alisson evitarono alla Roma di accumulare un passivo più ingombrante. Ai giallorossi oggi basta una vittoria per 1-0 oppure con uno scarto maggiore alla singola rete. Tra pochi minuti via alla cronaca live con gli aggiornamenti in tempo reale su Roma-Shakhtar Donetsk.

Roma-Shakhtar Donetsk: formazioni ufficiali

Roma-Shakhtar Donetsk: probabili formazioni e pre-partita

Di Francesco sceglie la formazione tipo per centrare la qualificazione al prossimo turno di Champions League: Roma che dunque si schiererà in campo con il 4-3-3, Nainggolan riportato oramai stabilmente sulla linea mediana, in avanti – ai lati di Dzeko – agiranno Under e Perotti, che bene avevano fatto nel primo tempo della sfida d’andata. Anche lo Shakhtar risponde con tutti i suoi effettivi: punto forte è rappresentato dal pacchetto offensivo, con i tre brasiliani Marlos, Taison e Bernard a sostegno del riferimento centrale Ferreyra.

Queste le considerazioni espresse dall’allenatore della Roma Eusebio Di Francesco nella conferenza stampa di presentazione della sfida internazionale: «Dzeko sarà sicuramente importante per noi, può far male agli avversari e sa aiutare i compagni. Ma mi interessa l’atteggiamento di tutta la squadra, guardo alla prova del gruppo. Abbiamo un obiettivo che possiamo trovare insieme. Questa è una gara che non possiamo sbagliare. Sicuramente dobbiamo evitare di giocare bene solamente un tempo. Non abbiamo avuto continuità, come ho detto diverse volte. Mi auguro che questo ci faccia capire che serve maggiore continuità. Abbiamo davanti una squadra forte. Non dobbiamo fermarci al primo problema, ma continuare a fare il nostro calcio con determinazione. La mia squadra ha un unico pensiero, cioè fare propria la partita. Anche se sappiamo che non potremo dominare per tutto il match».

Si è così palesato invece Paulo Fonseca, tecnico dello Shakhtar Donetsk: Sbagliate se pensate che lo Shakhtar sia venuto qui per giocare in difesa, siamo qui per imporre il nostro gioco. Siamo in ottima forma, sia mentalmente che tecnicamente. Siamo pronti e motivati, sfideremo una Roma che ha vinto 5 delle ultime 6 partite. Difficile scegliere tra i due, i giallorossi, poi, hanno una rosa importante. Napoli e Roma non sono paragonabili, dico semplicemente che ci attende una gara non semplice contro una squadra capace, in casa, di conservare la porta inviolata in occasione delle sfide con Chelsea ed Atletico Madrid».

Roma-Shakhtar Donetsk: i precedenti del match

Shakhtar Donetsk avanti nei precedenti in Champions League contro la Roma: oltre alla gara d’andata che gli uomini di Fonseca si sono aggiudicati con il risultato di 2-1, ecco una vittoria per parte nella fase a gironi dell’edizione 2006-07, andò peggio ai giallorossi in occasione degli ottavi di finale della edizione 2010-11, con la doppia vittoria ucraina e la contestuale qualificazione ai quarti della competizione. Computo complessivo: cinque sfide, quattro vinte dallo Shakhtar Donetsk ed appena una dalla Roma.

Roma-Shakhtar Donetsk: l’arbitro del match

Dirige Undiano Mallenco, arbitro spagnolo classe 1973 ed internazionale FIFA dal 2004. Nessun precedente stagionale con la Roma di Eusebio Di Francesco, uno invece con lo Shakhtar Donetsk di Fonseca: fase a gironi, nel raggruppamento che includeva anche il Napoli, in occasione della vittoria ucraina sul campo del Feyenoord con il risultato di 1-2. Nel complesso della Champions League ha diretto tre gare ed estratto sedici cartellini gialli, ad una media dunque superiore alle cinque ammonizioni a partita.

Roma-Shakhtar Donetsk Streaming: dove vederla in tv

Roma-Shakhtar Donetsk sarà trasmessa a partire dalle ore 20.45 in diretta sulle frequenze in digitale terrestre di Mediaset Premium Sport (anche in HD) e in chiaro su Canale 5. Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Premium Play.