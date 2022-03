Roma, Shomurodov si sfoga: «Se non gioco me ne vado». Il messaggio dell’attaccante giallorosso dal ritiro della sua Nazionale

Eldor Shomurodov, attaccante della Roma, ha rilasciato un’intervista al portale uzbeko Ashkenttimes. Questo il suo sfogo.

Le sue parole: «Vorrei giocare di più. Probabilmente non sto andando abbastanza bene. Con Mourinho come sempre va tutto bene. Forse ora non è più come una volta, ma va bene. Futuro? Ho un contratto. Se gioco, resterò, ma non ho intenzione di passare altro tempo in panchina. Non penso che Abraham tornerà in Inghilterra a fine stagione».