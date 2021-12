Roma, Smalling: «Non ricordo occasioni del Bologna. Sconfitta che lascia l’amaro in bocca»

Chris Smalling, difensore della Roma, ha analizzato la sconfitta rimediata dai giallorossi sul campo del Bologna. Le sue parole

Chris Smalling, difensore della Roma, ha parlato ai canali ufficiali del club della sconfitta rimediata con il Bologna.

PARTITA – «Siamo amareggiati perché ci servivano i tre punti per colmare il gap con le squadra che ci stanno sopra. Non ricordo una chiara occasione da gol per lo. Eravamo in un momento in cui avevamo in controllo la gara. Penso che avevamo bisogno si aumentare i ritmi. Quindi non abbiamo creato tante occasioni, ma è ancora più frustrante perdere quando l’avversario non ha avuto letteralmente una chiara occasione. Venivamo da alcuni clean sheet e non abbiamo concesso agli avversari molte occasioni, attuando una buona pressione. Abbiamo disputato una gara contro una squadra buona che è in un buon momento, ma se vuoi essere una squadra che lotta per il top devi trovare un modo per vincere. Questa cosa ci è mancata e non abbiamo trovato un modo per vincere sfortunatamente».

CONDIZIONI – «Adesso sto bene, è stato frustrate aver saltato tutte quelle partite nell’ultimo anno, stare fermo e guardare i compagni giocare in campo. Spero solo di restare in forma/sano il più possibile per poter aiutare la squadra».