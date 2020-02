Roma, Spalletti: «Florenzi al Valencia? Forse lo ha scelto lui»

L’ex allenatore di Roma e Inter Luciano Spalletti commenta la cessione al Valencia di Alessandro Florenzi. Ecco le sue parole

Luciano Spalletti, intervenuto a margine degli Italian Sport Awards, ha parlato anche della recente cessione in prestito dalla Roma al Valencia di Alessandro Florenzi, capitano dei giallorossi.

Ecco l’opinione dell’ex tecnico dei capitolini: «Florenzi è sicuramente un buon calciatore. L’hanno dato in prestito, può darsi che anche lui abbia scelto di andare a giocare per trovare più spazio. Non sono come è andata».