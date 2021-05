Roma, stagione finita per Pau Lopez: si opererà alla spalla

Pessime notizie per la Roma: stagione finita per Pau Lopez. Il portiere spagnolo si opererà alla spalla

Pau Lopez si opererà alla spalla dopo l’infortunio subito in semifinale di Europa League contro il Manchester United. Termina così in anticipo la stagione del portiere della Roma.

Come riportato da Sky Sport, Pau Lopez si è sottoposto a un consulto medico in Svizzera e nel corso di questa settimana sarà operato per risolvere il guaio fisico.