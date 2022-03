Roma, Tiago Pinto: «Il nostro è un progetto triennale. Mou? Mi ha sorpresa la sua dedizione»

Il direttore sportivo della Roma, Tiago Pinto, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita con il Vitesse

ABRAHAM – «Sta facendo bene ma può fare ancora meglio di così. Questa è soltanto la sua prima stagione in Italia. La cosa importante, comunque, è che la squadra vinca».

ZANIOLO – «Può fare diversi ruoli per le capacità che ha. Deve avere libertà per esprimersi. Gli serve spazio e non lo vedo come prima punta, ma Mourinho sa come gestirlo al meglio».

PROGETTO – «Il nostro è un progetto triennale, lo sapevamo. Possiamo mettere le basi per il futuro e riportare la Roma in Champions».

MOURINHO – «Sono rimasto colpito dalle motivazi incredibili che ha nel lavoro nonostante la carriera e i titoli che ha già vinto. E’ questa la cosa che mi ha sorpreso di più».