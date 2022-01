Roma, Tiago Pinto: «Grande voglia di Maitland-Niles di vestire il giallorosso»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il g.m. della Roma Tiago Pinto ha parlato dell’arrivo in giallorosso di Maitland-Niles

LE PAROLE – «Maitland-Niles è un calciatore pronto per aiutare la squadra subito perché come sapete il mercato di gennaio deve essere così. I calciatori che arrivano devono dare subito una mano alla squadra. Può giocare in più ruoli e viene da un campionato competitivo come la Premier League. La sua voglia di venire a Roma era così grande che ci ha aiutato per chiudere la trattativa».