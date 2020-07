Roma, tra cessione e stadio vola il titolo in borsa: Pallotta cerca rilanci

La Roma vive un periodo delicato tra le voci di cessione e il progetto stadio: il titolo intanto vola in borsa

Sono giorni delicati in casa Roma. Per quanto riguarda il fronte cessione, Friedkin ha fatto una nuova offerta, ma Pallotta non ha ancora deciso perché spera nel rilancio di altri soggetti. Per lo stadio, invece, nessuna novità risolutiva nell’incontro di ieri tra i vertici della maggioranza comunale.

Come spiega il Corriere dello Sport, il titolo in borsa è volato quasi del +10%. L’aumento potrebbe essere dovuto proprio a queste voci di mercato relative alla cessione e al progetto stadio, anche se bisognerà attendere almeno l’autunno per la riunione decisiva.