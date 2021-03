Roma, tre grandi motivazioni per Fonseca: il tecnico punta gli obiettivi

Paulo Fonseca ha tre motivi per restare aggrappato alla Roma: il rientro degli infortunati, l’Europa League e la classifica corta in Serie A

Paulo Fonseca ha tre grandi motivi per restare aggrappato alla panchina della Roma: il primo è sicuramente il ritorno degli infortunati e soprattutto quello di Nicolò Zaniolo.

Il Corriere dello Sport pone poi anche l’attenzione sull’Europa League e sui quarti di finale contro l’Ajax e non ultima la classifica corta in Serie A, con 5 punti dal quarto posto da recuperare in 10 giornate.