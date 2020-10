Negativi i tamponi effettuati sui calciatori della Roma in vista del Benevento: restano in isolamento Diawara e Calafiori

Buone notizie in casa Roma. Sono risultati negativi tutti i tamponi effettuati sul gruppo-squadra, che questa sera scenderà in campo contro il Benevento in occasione della quarta giornata del campionato di Serie A.

Restano, dunque, in isolamento il centrocampisti Amadou Diawara e il difensore Riccardo Calafiori.