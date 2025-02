Roma, Ranieri si sfoga dopo Venezia: «Dirò ai Friedkin di spendere di più. Ecco cosa accadrà in futuro»

L’allenatore della Roma, Claudio Ranieri, dopo la vittoria contro il Venezia ha parlato della situazione societaria e dei paletti del fair-play finanziario. Le parole

Nonostante la vittoria in trasferta contro il Venezia grazie al rigore trasformato da Paulo Dybala, negli ultimi giorni in casa Roma si è parlato molto di Fair Play Finanziario e dei paletti del Uefa che stanno condizionando non poco i movimenti del club giallorosso sul mercato. A Radio Rai è stato intervistato Claudio Ranieri, non senza qualche polemica



FAIR PLAY FINANZIARIO – «Dirò al presidente di spendere più soldi, di prendere 3-4 anni di squalifica, così non andremo in Europa, non andremo in Champions, e saremo tutti più contenti».

Ranieri, dopo aver risposto a tono al giornalista Rai, ha abbandonato l’intervista senza rispondere alle altre domande. Pochi giorni fa anche il ds giallorosso Ghisolfi ha parlato di Fair Play Finanziario e degli obiettivi della società. A seguire le sue parole:

OBIETTIVI – «Ci siamo mossi dentro un aspetto finanziario obbligato che ha portato a 5 cessioni e 5 acquisti. Li abbiamo fatti alla fine perché dovevamo aspettare le strategie degli altri club. Bisognava cedere prima di comprare. Lucca non è mai stato un’ipotesi. Cercavamo un vice-Dovbyk e non un titolare. Su Frattesi abbiamo lavorato: con lui, con il procuratore e con l’Inter. Ci siamo andati vicino, tra quattro mesi vedremo se il suo arrivo è realizzabile. Il suo o quello di un centrocampista con le sue qualità».