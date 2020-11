Gonzalo Villar ha parlato prima di Parma-Roma

Gonzalo Villar, centrocampista della Roma, ha parlato ai microfoni di Roma TV prima della partita contro il Parma.

«Quando è arrivato lo stop eravamo in un buon momento ma abbiamo lavorato bene in queste due settimane. Siamo pronti per vincere. Sento sempre più fiducia di compagni e allenatore, mi sento sempre meglio e questo è importante».