Roma Vitesse, Smalling si salva: «Un raggio di sole nel buio»

Tra le fila della Roma, nel match contro il Vitesse, Smalling è stato uno dei pochi a salvarsi

Il pareggio in extremis contro il Vitesse, ha permesso alla Roma di qualificarsi ai quarti di Conference League ma la prestazione non ha convinto nessuno. Uno dei pochi a salvarsi tra le fila giallorosse, secondo La Gazzetta dello Sport, è stato Chris Smalling che si è guadagnato un 6,5 in pagella.

IL GIUDIZIO – «Gestisce bene la linea, respinge tutto ciò che può e dietro non sbaglia praticamente niente. Un raggio di sole nel buio».