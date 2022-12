Roma voto 5.5: troppa poca continuità per Mourinho

Ecco la pagella e la sintesi della prima parte di stagione della Roma. Troppa poca continuità per i ragazzi di José Mourinho

La prima parte di stagione della Roma non è stata delle migliori e sicuramente dai ragazzi allenati da José Mourinho ci si aspettava molto di più. Dopo il gran mercato della scorsa estate (potenzialmente il migliore della Serie A) i giallorossi non hanno mai trovato continuità di risultati: un po’ per i troppi infortuni (quello di Wijnaldum, ma anche quello di Dybala prima del Mondiale) un po’ per il gioco proposto (non proprio quello che l’allenatore portoghese aveva in testa, come ha affermato più volte in conferenza stampa) e un po’ per la forma scadente di alcuni giocatori che nella passata stagione avevano fatto la differenza (Abraham e Pellegrini).

La Roma si trova attualmente in settima posizione a quota 27 punti a tre lunghezze dalla zona Champions League. Nelle prime quattro giornate di campionato i giallorossi sono partiti forte, con tre vittorie e un pareggio. Nella quinta giornata però, la brutta sconfitta per 4-0 con l’Udinese ha demoralizzato giocatori e tifosi.

Dopo quella partita i capitolini continuano a collezionare risultati in maniera altalenante: arrivano sconfitte inaspettate come quella con il Ludogorets (che comprometterà il primo posto nel girone di Europa League) e quella con l’Atalanta in casa, uno scontro diretto che la Roma ha dominato che però non è riuscita a portare a casa. Nelle ombre ci sono anche diverse luci: la più importante è forse la vittoria per 2-1 a San Siro contro l’Inter. Proprio nel momento in cui la squadra di Mourinho sembrava aver trovato un minimo di continuità, l’infortunio di Paulo Dybala nel match contro il Lecce scuote l’ambiente in negativo.

I giallorossi vincono diverse partite, ma continuano a perdere i big match (contro Napoli e Lazio) proponendo un gioco non all’altezza delle aspettative. La sconfitta nel Derby di Roma demoralizza i giocatori, che pareggiano le ultime due partite prima della sosta Mondiale contro Sassuolo e Torino. In Europa i giallorossi riescono a centrare la qualificazione, arrivando secondi con ben tre sconfitte nel girone (due con il Betis e una con il Ludogorets, decisamente troppe). Ai sedicesimi i capitolini affronteranno il Salisburgo uscente dai gironi di Champions.