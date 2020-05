Roma, Vucinic: «Scudetto 2010 sfuggito? Ferita non rimarginabile»

Mirko Vucinic rimpiange il mancato trionfo in Serie A nel 2010 con la maglia della Roma: ecco le parole del montenegrino

Mirko Vucinic non ha ancora completamente superato la mancata vittoria dello Scudetto nel 2010 con la Roma. Ecco le sue dichiarazioni a Sky Sport 24.

«Scudetto 2010? È una ferita che non si rimarginerà mai. Mi dispiace tantissimo, forse è stato destino. Litigio con Perrotta? È stata solo una discussione, come è normale che sia in qualsiasi squadra. Lui mi ha detto una cosa, io ho risposto. Sicuramente non avrei dovuto rispondere in quel modo, Simone era un leader di quella squadra, un giocatore con tantissima esperienza».