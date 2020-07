Roma, Zaniolo convoca l’agente a Trigoria: previsto un confronto con il club

Nicolò Zaniolo ha deciso di chiamare il proprio agente a Trigoria per un confronto con la società dopo i recenti diverbi

Nicolò Zaniolo nel mirino della Juventus ma anche dei compagni e del tecnico Fonseca alla Roma. Secondo Sky Sport, in settimana andrà in scena un summit con l’agente del classe ’99 romanista, per parlare anche del futuro.

Vigorelli parlerà con la dirigenza della Roma, vuole capire se il ragazzo è tutelato perché i diverbi non sono piaciuti a Nicolò e a chi lo assiste e vuole farsi una chiacchierata anche sul futuro.