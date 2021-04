Roma, Zaniolo dal cuore d’oro: consegna le uova ai piccoli tifosi – VIDEO

Bel gesto da parte di Nicolò Zaniolo che ha consegnato le uova di Pasqua agli abbonati under 10 e ai più bisognoso

Splendido gesto di Nicolò Zaniolo per le festività pasquali. Il giocatore – in attesa di tornare in campo dopo il lungo infortunio – ha distribuito uova di Pasqua, sciarpe e magliette direttamente a casa degli abbonati della Roma Under 10.

Iniziativa nata da Roma Cares che ha provato a strappare un sorriso ai propri tifosi, che da tanto tempo non possono andare allo stadio. Ma Roma Cares non si è fermata e insieme ai regali per i tifosi più piccoli, la società ha donato circa 1200 uova di Pasqua a famiglie in difficoltà, centri anziani e strutture ospedaliere nella periferia di Roma.