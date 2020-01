Roma, Zaniolo dopo l’operazione: «Grazie a tutti per l’affetto» – FOTO

Nicolò Zaniolo, tramite il profilo Twitter della Roma, ha ringraziato tutto il mondo del calcio per l’affetto nei suoi confronti

Tramite il profilo Twitter della Roma, Nicolò Zaniolo ha ringraziato tutti i tifosi per l’affetto dimostrato nei suoi confronti. Il centrocampista giallorosso ha mandato un messaggio dopo l’operazione chirurgica subita oggi a Villa Stuart.

«Grazie a tutti per l’affetto che mi avete trasmesso in queste ore. Non vedo l’ora di tornare. Forza Roma».