Roma, Zappacosta accelera: vuole convincere il club a tenerlo

Davide Zappacosta ha giocato appena 12′ in stagione ma non vuole lasciare la Roma: punta alla riconferma e alla Nazionale

Davide Zappacosta non vede l’ora di tornare in campo e dimostrare il suo valore. Arrivato in prestito secco dal Chelsea è riuscito a racimolare la miseria di 12 minuti in stagione con la maglia della Roma. La lesione al polpaccio prima e la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro lo hanno messo fuori causa. Fino a questo momento.

Ora il terzino giallorosso, scrive La Gazzetta dello Sport, vuole tornare in campo per convincere la Roma a tenerlo e per tornare nel giro della Nazionale in vista di Euro2021.