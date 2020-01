Roma, Zappacosta inizia la fase finale del recupero dall’infortunio. Il terzino si mostra su Instagram intento a correre a Trigoria

La strada sarà ancora molto lunga, ma Davide Zappacosta può tornare a sorridere dopo l’infortunio che l’ha costretto all’operazione chirurgica ad ottobre. Il terzino della Roma è sulla via del recupero.

Come testimoniato da lui stesso con un post Instagram, l’ex Chelsea è tornato a correre sui campi di Trigoria. Un piccolo passo verso il ritorno in campo, per cui si dovrà aspettare ancora qualche mese.