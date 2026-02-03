Romagnoli Lazio, la telenovela continua! Il club smentisce l’agente del difensore: ecco cosa sta succedendo

Romagnoli Lazio, , la saga continua: la Lazio smentisce l’agente e ribalta la versione dei fatti. Tutti i dettagli

La vicenda che ha coinvolto Alessio Romagnoli e la Lazio nelle ultime ore di mercato continua a generare tensioni e ad alimentare un clima di forte incertezza. Dopo le dichiarazioni dell’agente del difensore, che aveva puntato il dito contro la società per la gestione dell’operazione con l’Al Sadd, arriva ora la versione ufficiale del club biancoceleste. Una ricostruzione che ribalta le accuse e propone un quadro completamente diverso, ma che non sembra sufficiente a ricomporre una frattura ormai evidente.

Secondo quanto filtra dagli ambienti societari, la Lazio ritiene di aver rispettato ogni scadenza e di aver formalizzato l’accordo nei tempi previsti. Una posizione netta, riportata dall’edizione odierna de Il Messaggero, che però si scontra con il malcontento del giocatore e del suo entourage, convinti che il club abbia rallentato o complicato la trattativa in modo ingiustificato.

Nel dettaglio, la società capitolina sostiene di aver inviato la PEC decisiva alle 14:51 di sabato, accettando ufficialmente la proposta dell’Al Sadd. L’operazione prevedeva un prestito oneroso da 1,5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 6,5 milioni, oltre a bonus legati ai risultati sportivi: 250mila euro in caso di qualificazione alla Champions araba e 500mila euro in caso di vittoria del campionato. Tuttavia, nella stessa comunicazione, il presidente Claudio Lotito avrebbe inserito una richiesta destinata a far esplodere la tensione: la rinuncia da parte di Romagnoli alle ultime tre mensilità di stipendio, da novembre a gennaio. Una condizione che il club considera parte della normale prassi negoziale, ma che per il giocatore è risultata inaccettabile.

Il rapporto tra le parti, già incrinato, sembra ora difficilmente recuperabile. Immaginare un rinnovo del contratto, in scadenza nel 2027, appare quasi impossibile. La sensazione è che si vada verso una convivenza forzata, con il rischio di ripercussioni sul rendimento e sulla serenità dello spogliatoio.

In questo scenario complesso, Maurizio Sarri prova a mantenere equilibrio e a ricucire lo strappo. Il tecnico spera che Romagnoli torni ad allenarsi regolarmente e metta la sua esperienza al servizio della squadra in un momento cruciale della stagione. Il finale di campionato della Lazio passerà anche dalla capacità di isolarsi dalle polemiche e ritrovare compattezza. Resta da capire se Romagnoli riuscirà a lasciarsi alle spalle questa vicenda o se la frattura segnerà definitivamente il suo futuro in biancoceleste

