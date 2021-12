Alessio Romagnoli ha parlato a Milan Tv in vista del match contro l’Udinese. Le parole del difensore rossonero:

UDINESE – «Partita importantissima per dimenticare la sconfitta Champions e ripartire in campionato, gli abbiamo studiati bene e speriamo sia una bella partita. Gol al 97esimo? Speriamo di chiudere prima la partita ma è un bel ricordo. Il mio obbiettivo è non far prendere gol ma se segno tanto meglio».