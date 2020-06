Romero incontra la Juve: a fine stagione si decide il futuro in bianconero

Romero, difensore del Genoa ma in prestito dalla Juve, stasera incontrerà i bianconeri in campionato. Il futuro è ancora da decidere

Non solo Perin: anche Romero questa sera vivrà una gara piuttosto speciale. Il difensore è di proprietà bianconera ed è in prestito al Genoa. Per il giovane dovrebbe essere l’ultima sfida contro i bianconeri, perché al termine della stagione rientrerà a Torino, ma il futuro potrebbe nascondere altro.

Come spiega Tuttosport, il giocatore potrebbe essere inserito come contropartita negli affari Milik, Chiesa e Zaniolo.