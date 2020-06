Ronaldo: «Contrario al ritorno del campionato brasiliano» – VIDEO

Ronaldo si è detto contrario alla ripresa del calcio brasiliano: queste le parole del Fenomeno – VIDEO

«Sono contro il ritorno in campo della calco brasiliano vista la situazione attuale del Paese. Il Brasile sta seguendo l’esempio delle nazioni europee ma non sta tenendo in considerazione la pandemia. Qui in Europa il torneo è ricominciato dopo che le città e le comunità erano in sicurezza e il numero dei contagi era diminuito»