Ronaldo in Arabia? Arrivano conferme: «In arrivo offerta choc»

Cristiano Ronaldo in Arabia? Arrivano conferme sul possibile trasferimento di CR7: i dettagli di un’offerta choc

Come riferisce l’edizione odierna del Messaggero, arrivano conferme sul possibile trasferimento di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita in cambio di un’offerta choc da parte dell’Al Nassr.

Il portoghese potrebbe firmare un triennale che lo porterebbe a giocare fino ai 40 anni in cambio di 1,4 milioni di euro a settimana, pari a 220,9 mila euro al giorno, ossia 8256 all’ora. A stagione? Si parla di poco più di 70 milioni, per un totale di oltre 210 nell’arco del triennio che CR7 passerebbe nella Saudi Pro League.