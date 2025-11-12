Ronaldo Inter, il curioso aneddoto raccontato dal suo agente: ecco cosa è successo al giocatore brasiliano

Ronaldo Inter: il retroscena segreto del trasferimento del Fenomeno svelato da Pallavicino. Le ultime sull’ex attaccante nerazzurro.

Il trasferimento di Ronaldo all’Inter resta uno dei momenti più iconici nella storia del calcio moderno. A distanza di anni, emergono nuovi dettagli curiosi e inaspettati su come nacque quell’operazione che portò il “Fenomeno” dal Barcellona a Milano. A svelare il retroscena è stato l’agente Carlo Pallavicino, intervenuto negli studi di Sportitalia, raccontando un episodio tanto clamoroso quanto esilarante che rende ancora più leggendario il passaggio di Ronaldo all’Inter.

Tutto avvenne in gran segreto, dopo una partita Barcellona-Fiorentina. Pallavicino, insieme ad altri protagonisti della trattativa, organizzò un incontro riservatissimo nella propria abitazione a Firenze per discutere i dettagli del trasferimento. Il brasiliano, già al centro dell’attenzione mondiale, fu portato di nascosto per analizzare le varie opportunità e risolvere alcune complicazioni fiscali legate al rinnovo con il club catalano. Il Barcellona voleva trattenerlo a tutti i costi, ma il modo in cui intendeva farlo – secondo quanto spiegato da Pallavicino – non piaceva all’agente Branchini, che preferì spingere per la soluzione nerazzurra.

In quella notte fiorentina, mentre si definivano le basi per il futuro di Ronaldo all’Inter, il clima era di assoluta segretezza. Pallavicino racconta di aver fatto “il vuoto intorno” per evitare che qualcuno scoprisse la presenza del campione brasiliano. Tutto sembrava procedere alla perfezione: il brindisi finale con la frase “Milano, stiamo arrivando” sancì idealmente la nascita di una nuova era.

Ma il destino decise di aggiungere un tocco surreale alla vicenda. Al momento di lasciare l’abitazione, Ronaldo e i presenti si imbatterono in tre travestiti brasiliani che stazionavano sotto il palazzo. La testa rasata inconfondibile del Fenomeno tradì la sua identità: i tre lo riconobbero subito e lo abbracciarono calorosamente. Per un attimo, il rischio di far saltare la segretezza fu altissimo. Fortunatamente, i protagonisti dell’incontro mantennero il segreto, permettendo così che la trattativa proseguisse senza intoppi.

Questo retroscena aggiunge un tassello affascinante alla leggenda di Ronaldo e dell’Inter, un’unione che avrebbe segnato un’epoca. Il brasiliano, arrivato a Milano nell’estate del 1997, divenne in poco tempo l’idolo assoluto dei tifosi nerazzurri e uno dei simboli più amati della Serie A di quegli anni. Ancora oggi, il racconto di Pallavicino ricorda come il calciomercato possa nascondere storie incredibili dietro le quinte dei grandi trasferimenti.