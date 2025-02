Ronaldo sicuro: «Sono il migliore della storia, nessuno è completo come me»

Le parole di Cristiano Ronaldo, attaccante portoghese dell’Al Nassr, sul suo impatto nella storia del calcio. Tutti i dettagli in merito

Cristiano Ronaldo, attaccante dell’Al Nassr, ha parlato a La Sexta del suo impatto nella storia del calcio.

ARABIA SAUDITA – «Mi sta piacendo molto l’esperienza. Mi sento molto bene con la mia famiglia qui. Sono una persona a cui piacciono le sfide, le cose nuove. I grandi obiettivi non mi intimoriscono, l’esperienza di andare in Arabia non mi ha tolto il sonno all’epoca. Sapevo com’era la lega qui grazie ai tanti portoghesi che ci avevano già giocato».

FAMA – «Quando sento una critica, per quanto ci siano 100 commenti positivi e uno negativo, io vado a cercare proprio quello negativo. Non è colpa mia se sono il più famoso, fa parte della mia vita. Non penso di smettere di essere famoso o che nessuno mi conosca. È qualcosa che non è possibile, sono felice con quello che mi è capitato. Io vedo cosa è possibile fare».

STANCO DI SEGNARE? – «La gente è un po’ pesante con i 1000 gol, anche se so che è colpa mia. Ma le persone non apprezzano il mio momento attuale. Non mi piace, le cose devono accadere in modo naturale. Il miglior calciatore della storia sono io. I numeri sono lì».

MIGLIORE DELLA STORIA – «Secondo me, credo di essere il calciatore più completo che sia mai esistito. Eccello in ogni aspetto del gioco. Sono bravo di testa, tiro bene le punizioni, ho un buon sinistro, sono veloce, forte e alto. Anche se le preferenze personali possono portare alcuni a preferire Lionel Messi, Pelé o Diego Maradona, rispetto quelle opinioni, ma dire che Cristiano non è completo è semplicemente falso. Non ho visto nessuno migliore di me stesso».