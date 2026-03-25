Ronaldo Jr, possibile futuro al Real Madrid? Si allena con i Blancos sulle orme del padre! Occhio allo scenario per il figlio della stella portoghese

Cristiano Ronaldo Jr. continua il proprio percorso sulle orme del padre e nelle ultime ore è tornato al centro dell’attenzione internazionale. Il figlio maggiore di Cristiano Ronaldo, fuoriclasse portoghese oggi all’Al Nassr, si è infatti allenato con l’Under 16 del Real Madrid. La notizia è stata riportata da ESPN e da Marca, che confermano la presenza del giovane attaccante classe 2010 a Valdebebas insieme al gruppo del Cadete A. Il ragazzo, oggi quindicenne, è stato osservato in particolare nel ruolo di esterno offensivo e potrebbe proseguire gli allenamenti con il club spagnolo anche nei prossimi giorni.

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Dall’Al Nassr al possibile ritorno in Europa

Attualmente Cristiano Ronaldo Jr. fa parte del settore giovanile dell’Al Nassr, club saudita raggiunto dopo il trasferimento del padre nel dicembre 2022. Prima dell’esperienza in Arabia Saudita, il giovane aveva già vestito le maglie delle giovanili di Juventus e Manchester United, seguendo in entrambi i casi i passaggi della carriera di CR7. Un eventuale approdo al Real Madrid avrebbe quindi anche un forte valore simbolico, considerando che proprio con i blancos il padre ha scritto una parte decisiva della propria leggenda, vincendo quattro Champions League tra il 2014 e il 2018.

Nazionale portoghese e crescita costante

Il percorso di crescita del giovane attaccante non riguarda soltanto i club. Nato negli Stati Uniti, Cristiano Ronaldo Jr. è stato convocato anche dalla nazionale portoghese Under 16 dopo aver già mosso i primi passi con l’Under 15. Questo conferma come il suo sviluppo venga seguito con attenzione anche a livello internazionale.