Ronaldo Manchester United, curioso retroscena durante la cena: i dettagli

Ronaldo Manchester United: è successo durante la cena. Il retroscena legato all’ex attaccante della Juventus

Cristiano Ronaldo ha subito preso per mano il Manchester United, battezzando il suo esordio 2.0 con una doppietta al suo ritorno in Premier League. Non solo in campo, perché il portoghese sta facendo sentire il suo peso e la sua leadership anche nello spogliatoio.

Un curioso episodio lo ha raccontato Sky Sport. Durante la cena con i compagni di squadra pre Young Boys, CR7 non ha mangiato il dolce di fine pasto. Come ha reagito la squadra? Anche gli altri Red Devils hanno ‘copiato’ l’ex Juve, cambiando le abitudini ed evitando il dolce. Sintomo di quanto si faccia sentire la presenza di Cristiano.