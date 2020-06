Ronaldo, no a Sarri per la posizione da centravanti puro: pronto Higuain?

Ronaldo non vuole agire da centravanti puro nell’attacco della Juve e lo avrebbe comunicato anche a Sarri

L’esperimento di Maurizio Sarri di schierare Cristiano Ronaldo come “9” del suo attacco è miseramente fallito. Nel match contro il Napoli è toccato a Dybala agire al centro dell’attacco bianconero e il motivo di questa scelta sarebbe ben preciso. Secondo La Gazzetta dello Sport CR7 nell’ultimo allenamento prima del Napoli avrebbe comunicato al tecnico bianconero – davanti a tutta la squadra – di non avere intenzione di giocare per vie centrali, prediligendo uno spostamento a sinistra come il più delle volte gli è accaduto in carriera.

Il tecnico bianconero sta quindi studiando delle alternative adeguate e Higuain potrebbe venirgli presto in soccorso. Secondo La Rosea, già contro il Bologna El Pipita dovrebbe tornare ad occupare il ruolo di centravanti puro, magari non dall’inizio ma a gara in corso per consentirgli di accumulare gradualmente minuti dopo il risentimento muscolare accusato alla coscia destra.