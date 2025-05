Paolo Rossi: «L’Inter quest’anno mi ha fatto divertire, ma lo scudetto è andato. Inzaghi avrebbe bisogno dei miei consigli…»

Le parole di Paolo Rossi, noto attore e tifoso dell’Inter, sulla stagione dei nerazzurri ad una giornata dal termine della Serie A

Mentre il campionato di Serie A 2024-2025 si avvia al suo ultimo, decisivo atto, con la lotta scudetto tra Napoli e Inter che tiene banco, La Gazzetta dello Sport del 20 maggio 2025 ha intercettato l’attore e regista Paolo Rossi, noto e appassionato tifoso nerazzurro, per raccogliere le sue impressioni e il suo stato d’animo in vista del “pazzo venerdì” che assegnerà il tricolore.

COMO-INTER – «Non la vedrò. Non in diretta, quantomeno. Il venerdì sono sul palco a provare (sabato sera va in onda su Rai 3 Un alieno in patria, con Peter Gomez e Mariela Moreno, ndr), ma avrò il telefono in tasca e in qualche modo mi aggiornerò. Se gioca l’Inter il telefono è sempre lì, anche quando recito Amleto».

LOTTA SCUDETTO – «Poi è tornato davanti il Napoli. Ormai è fatta». (Alla domanda se pensa che il discorso sia definitivamente chiuso, aggiunge:) «Non importa cosa penso io, è fondamentale che la pensino così i miei amici napoletani».

FINALE CHAMPIONS CON IL PSG – «Siamo di nuovo lì, per la seconda volta in tre anni, non abbiamo niente da perdere. Ripeto, l’Inter quest’anno mi ha fatto divertire, è rimasta in corsa per tutto e adesso si gioca scudetto e Coppa dei Campioni all’ultima partita. Meglio di così non si può».

DOPPIA FEDE E MILAN FUTURO – «Siccome sono bigamo, tifo Inter ma tengo anche per la Spal, direi che siamo andati alla grande. Hanno mandato in Serie D il Milan Futuro, il delitto perfetto».

CONSIGLI A INZAGHI – «Bravo, bravissimo Simone, io rimango sempre a disposizione per dargli qualche consiglio da attore per gestire meglio la voce. Sulla fonetica non posso aiutarlo, ma sulla voce sì».