Rothen: «Sergio Ramos sarà il capitano del PSG»

In un’intervista Jerome Rothen ha parlato di Sergio Ramos che secondo lui in futuro diventerà capitano del PSG

Intervistato da RMC Sport, Jerome Rothen ha parlato della situazione di Sergio Ramos al PSG e ha detto che per lui diventerà capitano della squadra.

LE PAROLE – «Io credo che appena inizierà a giocare farà la differenza. Sarà leader e diventerà il capitano della squadra. Credo che metterlo al centro della difesa con Marquinhos e Kimpembe farà bene ad entrambi. Toglierà un peso al primo e aiuterà il secondo ad essere meno insicuro. Soprattutto per Marquinhos sarà un bene. Lui è un leader ma alle volte i compagni non lo ascoltano, forse per una mancanza di rispetto. Mentre Sergio Ramos ha quella dote di leadership. Si fa rispettare e tutti lo ascoltano»