PSG, Sergio Ramos ora è un peso e si pensa alla rescissione

Sergio Ramos non ha ancora esordito con il PSG ed è diventato un peso: per questo i parigini pensano alla rescissione

Zero minuti giocati in quattro mesi al PSG, secondo Le Parisien la società di Al-Khelaifi ora starebbe pensando di rescindere il contratto di Sergio Ramos. L’ex Real Madrid sarebbe un peso ormai per la squadra di Pochettino visti i costi e lo scarso utilizzo.

Il problema, rivela il giornale francese, riguarda la trattativa in sé per la rescissione, visto che Sergio Ramos potrebbe chiedere molti soldi al PSG.