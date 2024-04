Olympique Marsiglia: pareggio in rimonta contro il Tolosa

Ligue 1: l’Olympique Marsiglia – prossimo avversario dell’Atalanta in Europa League – pareggia in rimonta contro il Tolosa

L’Olympique Marsiglia, dopo aver eliminato il Benfica in Europa League ed essere approdata in semifinale, dove troverà l’Atalanta, è tornata oggi in campo in Ligue 1.

Trasferta complicata contro il Tolosa, che finisce in parità: apre le marcature Jean Onana nel primo tempo e nel recupero arriva il pareggio dei padroni di casa con Nicolaisen. Sul finire della ripresa Gboho trova il 2-1 del Tolosa, ma a salvare l’OM ci pensa poi Moumbagna al sesto di recupero.